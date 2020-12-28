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Песков заявил об отсутствии "завесы тайны" над личной жизнью Путина

Новости. Общество
21:30, 28 Декабря 2020
фото: kremlin.ru
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В личной жизни президента России Владимира Путина практически нет никакой "завесы тайны", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, основные факты о жизни и работе президента известны. Подробности же господин Путин раскрывать не хочет. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Журналист во время пресс-колла напомнил, что в последнее время в СМИ появилось много публикаций о Владимире Путине: где он живет, информация о его здоровье, личной жизни, дочерях. Он спросил, не устал ли президент от этого, и не собирается ли он приоткрыть "завесу тайны" над некоторыми аспектами своей жизни.

"Ну смотрите, никакой завесы тайны, практически никакой, не существует... Всем прекрасно известно, где живет и работает президент. Значит, есть ли у него дочери? Да, у него есть дочери. Кто они — да, он предпочитает это не впускать в публичное поле. И причем он сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции",— сказал господин Песков.

"Что касается вот этих таких информационных упражнений, ну они продолжаются все годы и президентства, и премьерства президента Путина, и единственное, чего не планирует менять президент,— это свою работу, и стиль своей работы. Потому что в его понимании главное — как глава государства выполняет свои обязанности, как он работает и какие результаты этой работы",— заявил Дмитрий Песков.

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