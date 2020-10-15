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Петроглиф древнего лыжника "монетизируют": в Карелии объявлено онлайн-голосование

Новости. Общество
12:24, 16 Октября 2020
фото: Минэкономразвития РК
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Министерство экономического развития Карелии планирует зарегистрировать товарный знак с петроглифом древнего лыжника для использования при проведении спортивных мероприятий и производстве спорттоваров.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство экономического развития и промышленности совместно с министерством культуры Республики Карелия разработали варианты товарного знака бегущего человека на лыжах в текстовом и изобразительном варианте. Товарный знак будет использоваться при проведении спортивных мероприятий, производстве спортивных товаров в целях создания благоприятного имиджа региона", - говорится в сообщении.

В качестве товарного знака планируется использовать один из шести вариантов стилизованного изображения петроглифа, обнаруженного в Карелии. Он будет выбран по результатам онлайн-голосования, которое проводится в группе правительства республики Вконтакте.

Подробнее о планах "монетизации" петроглифа древнего лыжника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-16 13:07:49
Ну, за монетизацию :)
Гость
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