Петроглиф древнего лыжника "монетизируют": в Карелии объявлено онлайн-голосование

Министерство экономического развития Карелии планирует зарегистрировать товарный знак с петроглифом древнего лыжника для использования при проведении спортивных мероприятий и производстве спорттоваров.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Министерство экономического развития и промышленности совместно с министерством культуры Республики Карелия разработали варианты товарного знака бегущего человека на лыжах в текстовом и изобразительном варианте. Товарный знак будет использоваться при проведении спортивных мероприятий, производстве спортивных товаров в целях создания благоприятного имиджа региона", - говорится в сообщении.

В качестве товарного знака планируется использовать один из шести вариантов стилизованного изображения петроглифа, обнаруженного в Карелии. Он будет выбран по результатам онлайн-голосования, которое проводится в группе правительства республики Вконтакте.

Подробнее о планах "монетизации" петроглифа древнего лыжника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".