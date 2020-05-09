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Петросян раскрыл семейный секрет

Новости. Общество
20:40, 09 Мая 2020
фото: © instagram.com/petrosyanevgeny
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Юморист Евгений Петросян вспомнил историю о том, как его мама выбрала для него имя.

В недавнем интервью народный артист РСФСР Евгений Петросян поделился откровениями о своей матери. Ни для кого не секрет, что будущий юморист появился на свет в сентябре 1945 года. Однако по признанию экс-супруга Елены Степаненко имя ему выбрали именно в День Победы, за несколько месяцев до его рождения.

Евгений Ваганович сказал, что его мама работала на военном заводе. 9 мая, как и многие другие, Белла Григорьевна решила отметить праздник, а потом пошла на салют. Примечательно, что один из рабочих сразу приметил беременную женщину и сказал, что поскольку этот праздник своего рода победа жизни над смертью, то и ее саму можно сравнить с символом зарождающейся жизни, пишет "Телепрограмма".

Именно тогда мама Евгения Петросяна определилась, как назовет своего еще не рожденного малыша. Белла Григорьевна выбрала для крохи имя, которое имело прямое отношение ко Дню Победы. Так, женщина остановилась на имени Евгений. В переводе с древнегреческого оно означает "хорошо рожденный". Кроме того, это имя могло подойти как мальчику, так и девочке. Юморист напомнил, что в то время УЗИ еще не делали. Поэтому его родительница не знала, кого ждет — сына или дочку. 

 

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