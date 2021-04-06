Петросовет не рассказал прессе о кандидатах на пост сити-менеджера Петрозаводска

В Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Сегодня представители Петрозаводского городского совета не предоставили корреспонденту "Столицы на Онего" информацию о возможных кандидатах, которые намерены претендовать на должность главы Петрозаводска.

В Петросовете объяснили отказ тем, что они не являются оператором персональных данных, поэтому не могут предоставить информацию о людях, желающих включиться в борьбу за кресло сити-менеджера.

В горсовете предложили обратиться с этим вопросом к представителям комиссии, которая будет заниматься смотром кандидатур на пост городского главы.

По информации "Столицы на Онего", первое заседание комиссии пройдет сегодня днем.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.