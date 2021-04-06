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Петросовет не рассказал прессе о кандидатах на пост сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
13:52, 07 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводском городском совете отказались сообщать "Столице на Онего" информацию о кандидатах, претендующих на кресло будущего сити-менеджера.

Сегодня представители Петрозаводского городского совета не предоставили корреспонденту "Столицы на Онего" информацию о возможных кандидатах, которые намерены претендовать на должность главы Петрозаводска.

В Петросовете объяснили отказ тем, что они не являются оператором персональных данных, поэтому не могут предоставить информацию о людях, желающих включиться в борьбу за кресло сити-менеджера.

В горсовете предложили обратиться с этим вопросом к представителям комиссии, которая будет заниматься смотром кандидатур на пост городского главы.

По информации "Столицы на Онего", первое заседание комиссии пройдет сегодня днем.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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Комментарии

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Иосиф
2021-04-07 15:14:56
Интересно, в Петросовете есть хоть один депутат,которому верят избиратели? А ведь выбирать нам "мэра" будут они!?!?
Небо в клетку
2021-04-07 15:34:12
Иосиф, Да уж! Вот те и вопрос? Кто в тюрьме,кто в СИЗО, кто ждёт!?
театральный критик
2021-04-07 14:40:54
фукс в нетерпении. Хочет очередную макулатуру испустить. Тем то нет для великих пьес. Фигню какую-то про суоярвскую лужу напейсал и ждет похвал :)
Бриг
2021-04-07 14:15:49
Боятся всего , за свою шкуру . не дай бог Парфенчикова прогневать . Плохо когда ворьё и жулье пролезает в детупаты ., на кручке висят , какая уж тут правда , выжить бы .
ромео
2021-04-07 14:12:20
а какая пресса? Желтая только
zanoza
2021-04-07 14:10:24
Под грифом "секрето" будет избираться новый мэр, однако :)
театральный критик
2021-04-07 14:09:20
Кого назначат, тот и будет вами править. Нечего ромашку устраивать от безделья.
кир
2021-04-07 14:00:58
В России выборы совсем не нужны. Никто выбирать не умеет. Надо назначать на посты. И снять вето на смертную казнь.
David .
2021-04-07 15:39:19
кир, Одобряю! Ради тебя можно сделать еденичное разрешение! :)
Бриг
2021-04-07 14:05:41
кир, вот что несёте , уважаемый ? Вам бы порекомендовал в Сев.Корею или Мьянме перебраться . Там ваше место .
кир
2021-04-07 14:34:48
Бриг, не уподобляйтесь оффу со справкой. Имею конституционное право на своё мнение. Вы уже доказали с 1917 года как в "едином порыве"много беды сделали в стране. Может вы разбираетесь в управлении людьми, но большинство выборщиков не являются профессионалами и никого выбирать не способны. А где ваше место кот сказал, а я повторять не буду. Вы не тот объект, с кем можно проводить обсуждения.
David .
2021-04-07 15:32:01
кир, Ей богу Шариков! Ты еще переписку Каутского вспомни :)
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