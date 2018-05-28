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Новости. Политика
12:05, 28 Мая 2018

Петросовет объяснил, почему почетными гражданами Петрозаводска выбрали Пушкину и Кашина

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Петрозаводский городской совет опубликовал пояснения к решению присвоить звания "Почетный гражданин Петрозаводска" журналистке и депутату.

На сайте Петросовета опубликованы проекты решений о присвоении званий "Почетный гражданин города Петрозаводска" Светлане Пушкиной и Вячеславу Кашину. Документы снабжены пояснительными записками, в которых излагается мотивировка для принятия комиссией соответствующих решений.

Отмечается, что Пушкина удостоена награды "за многолетнюю журналистскую деятельность, направленную на освещение культурных, экономических, социальных и политических сфер города Петрозаводска". В пояснительной записке уточняется, что с ходатайством о присвоении журналистке почетного звания выступила Телестанция "НКМ"- компания, принадлежащая структурам бизнесмена и политика Андрея Мазуровского. В записке отмечается, что Светлана Пушкина занимает пост редактора ООО Телестанция "НКМ". В карельской журналистике претендент на почетное звание трудится 57 лет.

В документе также указано, что Пушкина с 1994 по 1998 годы была избрана депутатом Законодательного собрания Карелии первого созыва и "стояла у истоков создания карельского парламентаризма".

Почему звания "Почетный гражданин Петрозаводска " удостоен Вячеслав Кашин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-05-28 12:48:27
....выдающиеся заслуги перед карельской столицей...был депутатом. как эпично!
Гость
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