Петросовет принял вызвавший споры проект бюджета на 2019 год

Петрозаводский городской совет большинством голосов принял проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который ранее был подвергнут острой критике.

На сегодняшней сессии горсовета проект поддержали 22 депутата. Против не выступил никто. Трое депутатов не голосовали.

Бюджет Петрозаводска в 2019 году впервые станет бездефицитным – его расходы сравняются с доходами – 4,9 млрд рублей.

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