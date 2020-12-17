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Петросовет проголосовал за проект жилой застройки бывшей промзоны на берегу Онего

Новости. Общество
14:19, 18 Декабря 2020
фото: из проекта изменений в Генплане Петрозаводска
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Городской совет Петрозаводска поддержал концепцию строительства жилого комплекса в бывшей промышленной зоне на прибрежной территории Онежского озера.

Необходимые для этого изменения в Генеральном плане Петрозаводска обсуждались на сегодняшней сессии Петросовета.

Концепцию застройки представил председатель комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгений Перов.

По его словам, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", разработанного в 2011-2013 годы архитекторами Петрозаводска и Финляндии. Проект предусматривает реновацию бывших промышленных зон вдоль всей набережной Онежского озера и застройку их объектами жилого, социального и культурного назначения.

Первым этапом стало строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса, которое близится к завершению.

Второй этап проекта предусматривает застройку бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская и Соломенского шоссе. По словам Перова, кроме жилых домов на территории комплекса планируется строительство детского сада и школы, спортивных и детских площадок, большого парка и благоустроенной для прогулок набережной.

По словам Перова, ранее этот проект получил поддержку на публичных слушаниях, в которых могли участвовать все желающие жители города.

Большинство депутатов также поддержало концепцию, отметив ее значение для создания комфортной городской среды.

По словам депутата Дмитрия Данильева, территория будущей застройки входит в его избирательный округ. Вместе с избирателями он участвовал в субботниках по уборке прибрежной зоны и увидел там горы мусора, полуразрушенные здания бывшего завода.

Столица на Онего

"Бутылки повсюду, асоциальные личности. Эта территория просто опасна, если кто-то решит там пойти прогуляться", - рассказал депутат.

Депутаты поддержали проект реновации, отметив, что это лишь первый шаг к началу строительства. В дальнейшем планируется разработка детального проекта, который также потребуется согласовывать с властями.

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Комментарии

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sergo
2020-12-18 14:37:35
Уверен что про " строительство детского сада и школы" можно забыть уже прямо сейчас.
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