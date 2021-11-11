Петрозаводчан и гостей столицы приглашают «вернуться» и «сыграть в слова»

В субботу в Рериховском зале Национальной библиотеки Карелии пройдет творческий вечер петрозаводского поэта Дмитрия Гордиенко.

Встреча посвящена презентации виртуальной версии двух авторских книг, которые отныне доступны пользователям электронной библиотеки произведений карельских авторов.

«Поэтические сборники „Вечное возвращение“ и „Игра в слова“ увидели свет достаточно давно, а с учетом их небольших тиражей превратились в настоящие раритеты. Вместе с тем, во время нескольких творческих вечеров слушатели обращались с вопросом, где можно прочесть мои стихи, в том числе — не из новых. Отныне обе книги можно найти не только в библиотечных фондах, но и в интернете, что делает их доступными для самого широкого круга читателей», — рассказал Дмитрий.

Как сообщил автор, во время встречи прозвучат как новые, так и старые произведения, в том числе поэтические переводы английских и немецких авторов — как классиков, так и наших современников.

Отметим, что для посещения мероприятия необходимо предъявить QR-код о прививке против CОVID-19 или справку о перенесенном заболевании и быть в защитной маске.