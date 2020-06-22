Петрозаводчане начали сдавать нормы ГТО после долгого перерыва из-за ковида

Муниципальный центр тестирования работает на стадионе "Юность", сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник, 22 июня, петрозаводчане начали сдавать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Тестирование в группе не более 20 человек разрешено в соответствии с распоряжением главы республики.



Горожане пробовали свои силы в челночном беге и беге на 60 метров, а также прыжках в длину. Результаты участников уже доступны в личном кабинете.



Сегодня в расписании центра тестирования – бег на 1, 2 и 3 километра, в четверг планируются кроссы.



Организаторы мероприятия следят за соблюдением "масочного режима" и сохранением социальной дистанции.



Сдать нормы ВФСК ГТО можно только по предварительной записи через группу "ГТО Петрозаводск" в социальной сети "ВКонтакте" или по телефону: 77-99-60.



На место проведения тестирования нужно прийти за 20 минут до его начала – для получения номера и индивидуальной разминки.

Напомним, спортивный комплекс ГТО устанавливают в поселке Калевала.