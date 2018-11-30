Петрозаводчанин поджег кафе из мести

В полицию обратился владелец одного из кафе с заявлением о поджоге, сообщили в МВД Карелии.

Предприниматель рассказал, что кто-то пытался поджечь помещение, но работники почувствовали запах дыма и смогли быстро потушить источник возгорания.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 24-летнего ранее судимого горожанина. В ту ночь у него возник конфликт с одним из посетителей пострадавшего заведения. Мужчины долго выясняли отношения на улице, после чего один из них ушел в кафе. Подозреваемый последовал за ним, но путь преградили охранники. Они объяснили, что не пустят его, чтобы конфликт не перерос в драку внутри точки общепита.

По версии следствия, это разозлило петрозаводчанина, поэтому он доехал до ближайшей заправки, купил бензин, после чего вернулся к кафе и поджег его со стороны пристройки у служебного выхода, затем скрылся. Персонал заметил возгорание и предотвратил возможные последствия поджога.

На мужчину завели уголовное дело. Следствие продолжается.