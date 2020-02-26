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Петрозаводчанка попала в больницу после скандала с сожителем

Новости. Происшествия
14:36, 27 Февраля 2020
фото: © depositphotos
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Инцидент произошел 26 февраля на улице Варламова, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Около 17.00 сработала сигнализация в общежитии на улице Варламова. Причиной вызова росгвардейцев стал семейный скандал.

Кнопку сигнализации нажала одна из жительниц, когда услышала крики и ругань за стеной своей комнаты.

Оказалось, что мужчина избил 42-летнюю сожительницу. Росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Женщину госпитализировали с гематомами головы.

Ранее мужчина избил врача в одной из больниц Петрозаводска.

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