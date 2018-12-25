Петрозаводчанка выиграла путешествие в Европу на двоих от ТРК "ЛОТОС PLAZA"

Зимнее время – это время чудес, подарков и исполнения желаний. ТРК "ЛОТОС PLAZA" знает, как осуществлять мечты.

В минувшие выходные, в преддверии Нового года, в ТРК "ЛОТОС PLAZA" прошел большой праздник - был определен победитель акции "Дарим путешествие в Европу". Главный подарок уходящего года, сертификат на путешествие в Европу на 100 тысяч рублей, был определен удачливой рукой юной гостьи торгового комплекса.

Счастливым обладателем путешествия стала жительница Петрозаводска Лилия Самсонова. Пожалуй, это один из самых невероятных подарков уходящего 2018 года для покупателей и гостей ТРК "ЛОТОС PLAZA".

Увлекательная программа от Дедов Морозов не оставила равнодушным ни одного зрителя. Дедушки Морозы приготовили веселые испытания для гостей праздника, где каждый смог испытать удачу и с головой окунуться в новогоднее настроение и получить крутые подарки.

Впереди главный праздник года и длинные новогодние каникулы. Проведите их весело всей семьей, ведь в ТРК "ЛОТОС PLAZA", все каникулы, с 1 по 8 января - праздник каждый день.

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