Петрозаводск оказался среди городов с самым доступным в России каско

Средняя стоимость полиса каско в Петрозаводске немного превышает среднемесячную зарплату по Карелии – это меньше, чем в большинстве региональных центров России.

Такой вывод сделали страховые эксперты, сравнив стоимость страхового полиса и уровень зарплат в российских регионах.

Средняя стоимость каско в Петрозаводске в первом квартале составила 49092 рубля при среднемесячной зарплате в Карелии 36382 рубля.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".