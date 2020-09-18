Петрозаводск отмечает Всероссийский день бега в условиях пандемии

Пресс-центр мэрии Петрозаводска сообщает, что "Кросс нации-2020" проводится с соблюдением всех ограничительных мер.

19 сентября в стране проходит Всероссийский день бега "Кросс нации". В карельской столице спортивный праздник организован на центральном республиканском стадионе "Спартак", сообщают в мэрии Петрозаводска.

Для участников доступны пять дистанций в зависимости от возрастных категорий.

"Расписание забегов составлено с учётом действующих требований по организации официальных и спортивных мероприятий на территории России в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - сообщает пресс-центр администрации города.

Ранее сообщалось, что спортшкола Петрозаводска набирает юных футболистов.