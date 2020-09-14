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Спортшкола Петрозаводска набирает юных футболистов

Новости. Спорт
18:40, 15 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Спортивная школа № 7 в конце сентября открывает набор мальчиков и девочек 7-ми и 8-ми лет.

По сообщению администрации города, 26 и 27 сентября на городском стадионе "Юность" спортивная школа № 7 будет проводить набор воспитанников 2012 и 2013 годов рождения. Он будет организован в форме тестирования по общей физической подготовке, техническим нормативам, а также игровой программе. По итогам на бюджетные места зачислят 42 мальчиков и 14 девочек в возрастной группе 2012 года рождения и 84 мальчиков в возрастной группе 2013 года рождения.

Тренеры СШ-7 будут принимать нормативы с 12.00. 26 сентября пройти тестирование смогут юные футболисты 2012 года рождения, 27 сентября – 2013 года рождения. Желающие принять участие в отборе могут записаться по телефону школы: (8142)76-44-29.

Также заявку можно подать по электронной почте: moydodush7@mail.ru. Для этого необходимо сообщить ФИО ребёнка, дату его рождения, а также контактный телефон и имя родителей (представителей).

Ранее сообщалось, что спортшкола Петрозаводска закупила оборудование на 800 тысяч рублей.

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