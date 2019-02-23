Петрозаводск вошел в топ-10 городов с шикарными фейерверками в День защитника Отечества

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с лучшими праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.

В первую десятку городов с шикарными праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.

Салют пройдет в 21:00 тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий, отметили в ТурСтат.