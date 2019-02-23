10:35, 23 Февраля 2019
Петрозаводск вошел в топ-10 городов с шикарными фейерверками в День защитника Отечества
Новости по теме
Загрузка...
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России с лучшими праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.
В первую десятку городов с шикарными праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.
Салют пройдет в 21:00 тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.
Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий, отметили в ТурСтат.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.02.2019, 09:35
16.02.2019, 09:25
19.02.2019, 11:29
19.02.2019, 13:54
21.02.2019, 11:48
Аналитика
20.02.2019 15:05
Политкухня
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
19.02.2019 13:54
19.02.2019 13:24
18.02.2019 10:55
18.02.2019 09:35
Чтиво
22.02.2019 13:49
Личное мнение
В столице Карелии на презентации книги "Воинская слава Петрозаводска" вспомнили о том, что стела в честь присвоения городу почетного статуса до сих пор не установлена.
21.02.2019 12:21
18.02.2019 11:43
12.02.2019 12:09
Медиа
22.02.2019 15:10
Опрос
Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?
Комментарии