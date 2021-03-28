Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО) 17
Сегодня 15:23
Ночью в поселке Карелии сгорел человек 1
Сегодня 10:33
Специалист разрушила главный миф о пользе молока 2
28.03.2021 19:40
Рысь на дереве караулит людей в поселке Карелии 5
Сегодня 09:00
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой 3
28.03.2021 21:40
В Петрозаводске водитель устроил ДТП, совершив загадочный маневр (ВИДЕО) 2
Сегодня 14:08
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК
28.03.2021 19:00

Петрозаводск вошел в ТОП-10 самых популярных ж/д направлений на майские праздники

Новости. Общество
18:20, 29 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны путешественникам для поездок на майские праздники в 2021 году.

Аналитики изучили спрос на билеты с 1 по 10 мая: в этом году отдыхаем два раза по три дня, но можно взять дополнительные выходные с 4 по 7 мая и запланировать небольшой отпуск.

По данным Туту.ру, самое популярное ж/д направление на майские праздники — это маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону

На втором месте по популярности находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14% — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку популярных ж/д направлений маршрут Москва — Нижний Новгород. Средний чек за ж/д билет в одну сторону составляет 1 323 рубля, это на 29% больше, чем в 2019 году. Также в топ-5 входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.

Маршрут Москва — Петрозаводск оказался на 10 строке рейтинга. Средний чек за билет на поезд в одну сторону – 2861 рубль. В прошлом году средняя цена билета была 2976 рублей.

В целом средний чек за ж/д билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 076 рублям, а в 2019 году — 1 872 рублям. Таким образом, по сравнению с 2019 годом средний чек сейчас выше на 45%, по данным Туту.ру. Но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.

Выбор зарубежных ж/д направлений у россиян сейчас не очень большой: только Белоруссия и Абхазия. Средний чек на направлении Москва — Минск вырос почти на треть в сравнении с 2019 годом, а по маршруту Москва — Гагра — на 44%.

Средний чек за ж/д билеты за рубеж с 1 по 10 мая составляет 3 567 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 306 рублям, а в 2019 году — 4 064 рублям.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:40
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»