Петрозаводск вошел в ТОП-10 самых популярных ж/д направлений на майские праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны путешественникам для поездок на майские праздники в 2021 году.

Аналитики изучили спрос на билеты с 1 по 10 мая: в этом году отдыхаем два раза по три дня, но можно взять дополнительные выходные с 4 по 7 мая и запланировать небольшой отпуск.

По данным Туту.ру, самое популярное ж/д направление на майские праздники — это маршрут Москва — Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с "докоронавирусным" 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону

На втором месте по популярности находится направление Москва — Казань. Средний чек подрос на 14% — с 2 717 до 3 088 рублей. Замыкает тройку популярных ж/д направлений маршрут Москва — Нижний Новгород. Средний чек за ж/д билет в одну сторону составляет 1 323 рубля, это на 29% больше, чем в 2019 году. Также в топ-5 входят маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.

Маршрут Москва — Петрозаводск оказался на 10 строке рейтинга. Средний чек за билет на поезд в одну сторону – 2861 рубль. В прошлом году средняя цена билета была 2976 рублей.

В целом средний чек за ж/д билеты по России с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 076 рублям, а в 2019 году — 1 872 рублям. Таким образом, по сравнению с 2019 годом средний чек сейчас выше на 45%, по данным Туту.ру. Но динамика зависит от направлений, а также от типа вагонов.

Выбор зарубежных ж/д направлений у россиян сейчас не очень большой: только Белоруссия и Абхазия. Средний чек на направлении Москва — Минск вырос почти на треть в сравнении с 2019 годом, а по маршруту Москва — Гагра — на 44%.

Средний чек за ж/д билеты за рубеж с 1 по 10 мая составляет 3 567 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 306 рублям, а в 2019 году — 4 064 рублям.