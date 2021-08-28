Петрозаводск встретил знаменитую гимнастку Анастасию Максимову (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Петрозаводска устроили торжественную встречу многократной чемпионке мира и Европы, олимпийской чемпионке в групповых упражнениях Анастасии Максимовой.

Сегодня, 30 августа, в родной Петрозаводск приехала серебряный призер Олимпийских игр Анастасия Максимова. На железнодорожном вокзале ее встретили представители Министерства образования и спорта, Олимпийского училища и спортшкол. Спортсменка проведет мастер-класс для юных петрозаводских гимнасток, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Анастасия Максимова — воспитанница Спортшколы олимпийского резерва № 1 в Петрозаводске. В ее копилке уже есть титул олимпийской чемпионки, завоеванный на соревнованиях в Рио. В этом году в составе сборной Олимпийского комитета России Анастасия Максимова стала серебряным призером в финале групповых упражнений на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.