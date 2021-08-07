Гимнастка из Петрозаводска Максимова стала серебряной призеркой Олимпиады в Токио

Сборная команда России по художественной гимнастике, за которую выступала петрозаводчанка Анастасия Максимова, стала серебряным призёром Олимпиады в групповом многоборье

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала «серебро». Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700). Об этом сообщает ТАСС.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 90,400 балла. Позднее команда России подала протест, который был удовлетворен. Российским гимнасткам добавили 0,300 балла, их итоговый результат — 90,700 балла.

За российскую команду выступала гимнастка из Петрозаводска Анастасия Максимова.