Петрозаводск выделил миллион рублей на разморозку аварийных домов

Оборудование установят в 25 домах.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям администрацией Петрозаводска выделен один миллион рублей по устройству греющих кабелей. Об этом сегодня на планерке сообщила председатель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Как отметила Мизинкова, оборудование уже закуплено и к работам специалисты приступят уже сегодня, 15 января.

В докладе чиновника прозвучали неутешительные цифры-зафиксировано 500 заморозок на сетях, из них 266 домов находятся на обслуживании у управляющей компании «Петрогиц».

Всего же в управлении «Петрогиц» находится 470 домов, из них 364 признаны аварийными и подлежащими сносу. По состоянию на восемь часов вечера 14 января, оставалось 125 заморозок на сетях.