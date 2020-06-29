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Петрозаводск засаживают цветами (ФОТО)

Новости. Общество
15:37, 30 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Подрядчик оформляет клумбы и вазоны, восстанавливает газоны, стрижёт кустарники, косит траву и убирает зоны отдыха, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Городской комбинат благоустройства продолжает работы по летнему содержанию общественных территорий карельской столицы в рамках муниципального контракта.



 Подрядчик сажает цветы в вазоны на Берёзовой аллее, на клумбах на площадях Гагарина и Ленина, а также в Губернаторском саду. Сотрудники комбината создают ландшафтные композиции из многолетних растений на лестничном спуске на улице Свердлова и спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова.

Помимо этого, подрядчик восстанавливает газоны на проспекте Карла Маркса, на Пушкинской улице и Онежской набережной. На Древлянке, в Зарецком парке и на площади Кирова стригут кустарники. Сотрудники комбината косят траву по всем районам города, а также убирают общественные территории.



Сегодня основные работы по обеспечению чистоты зелёных зон ведутся в парке Железнодорожников, на Сортавальском бульваре и Берёзовой аллее.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов.

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Комментарии

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новый
2020-06-30 15:51:12
Не подрядчик, а трудящиеся города. Не агрикалчнутая шелупонь, которая потом будет ходить по городу и на фоне ихнего труда фотографироваться.
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