Петрозаводск засаживают цветами (ФОТО)

Подрядчик оформляет клумбы и вазоны, восстанавливает газоны, стрижёт кустарники, косит траву и убирает зоны отдыха, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Городской комбинат благоустройства продолжает работы по летнему содержанию общественных территорий карельской столицы в рамках муниципального контракта.





Подрядчик сажает цветы в вазоны на Берёзовой аллее, на клумбах на площадях Гагарина и Ленина, а также в Губернаторском саду. Сотрудники комбината создают ландшафтные композиции из многолетних растений на лестничном спуске на улице Свердлова и спуске к Онежской набережной в створе улицы Германа Титова.

Помимо этого, подрядчик восстанавливает газоны на проспекте Карла Маркса, на Пушкинской улице и Онежской набережной. На Древлянке, в Зарецком парке и на площади Кирова стригут кустарники. Сотрудники комбината косят траву по всем районам города, а также убирают общественные территории.





Сегодня основные работы по обеспечению чистоты зелёных зон ведутся в парке Железнодорожников, на Сортавальском бульваре и Берёзовой аллее.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске высадят 300 тысяч цветов.