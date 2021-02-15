Петрозаводская IT-компания Opti-Soft рассчитывает на увеличение доли своей продукции на зарубежном рынке

Компания Opti-Soft, которая разрабатывает автоматизированные системы управления предприятиями и технологическими процессами, получила дополнительную возможность продвижения на зарубежные рынки благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Республики Карелия.

Об этом в интервью "Столице на Онего" рассказал директор Opti-Soft Антон Шабаев.

По его словам, одна из главных мер поддержки ЦПЭ - финансирование части расходов на участие в международных выставках.

"В 2017 году мы самостоятельно ездили в Германию – на крупнейшую в мире выставку оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности – Ligna. Тогда мы довольно поздно приняли решение участвовать и у нас был довольно скромный стенд, в то время как стенды основных конкурентов были заметно более масштабными. Как нам стало известно позже, зарубежные компании для участия в подобных мероприятиях тоже используют разные формы поддержки своих местных институтов содействия развитию. В 2021 году, благодаря возможностям ЦПЭ РК поддержать развитие нашей компании как экспортоориентированной, мы снова планируем поездку на выставку Ligna. При этом ЦПЭ готов взять на себя расходы по участию в выставке, включая дизайн собственного стенда Opti-Soft", - сообщил Шабаев.

Подробнее о том, какую помощь Opti-Soft получает от Центра поддержки экспорта, читайте в статье "Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально".