Петрозаводские танцоры привезли золотые медали с рейтинг-турнира в Санкт-Петербурге

Международный женский день спортивные дуэты клуба "Ритм" отметили прекрасным танцем на паркете Nova Arena в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобразования и спорта.

Дмитрий Нелединский и Александра Каблова завоевали золото в категории Юниоры 1+2 В класс и в европейской, и в латиноамериканской программах.

Для пары Святослава Маркова и Анны Фокиной турнир стал дебютом в возрастной категории "Молодежь". Наши танцоры стали финалистами в категории Молодежь + Взрослые до В класса, европейская программа.