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Петрозаводский техникум городского хозяйства готовит профессионалов–теплотехников

Новости. Общество
18:30, 22 Июля 2021
фото: Анастасия Ильина

Почти 50 лет в Петрозаводском техникуме городского хозяйства осуществляется подготовка по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» включена в перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.

Сотни выпускников техникума, специалистов в области теплоснабжения, успешно работают на предприятиях коммунального комплекса республики.

Знакомьтесь: Анастасия Ильина – отличница, активистка, стипендиат правительства Российской Федерации, победитель регионального этапа премии «Студент года» в номинации «Профессионал года».

И как результат: «красный» диплом и трудоустройство в одну из крупнейших ресурсоснабжающих организаций республики ГУП РК «Карелкоммунэнерго».

Мы спросили: «Настя, тебе нравится работать по специальности?»

«Очень! Особенно командировки. Едешь в новое место, знакомишься лично с людьми, с которыми до этого только по телефону и переписке общалась. Вроде целый день на улице, «на ногах», а мне это очень нравится! Нравится и само предприятие. Оказывается, здесь работают и другие выпускники нашего техникума», – рассказала Анастасия.

Мы уверены, что профессиональное образование, полученное в техникуме, позволит Анастасии Ильиной стать грамотным инженером и занять достойное место в сфере теплоэнергетики республики.

Напомним, что в 2021 году прием на обучение по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» осуществляется на базе среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета республики и на договорной основе.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: https://ptgh.onego.ru/abiturientam/

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