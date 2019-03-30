Певица Лобода пожаловалась, что у неё нет денег на роскошь

Певица Светлана Лобода в эфире "Вечернего Урганта" рассказала об отношении к дорогим украшениям.

На передачу исполнительница пришла с несколькими массивными кольцами на руках, уточнив, что это бижутерия, сообщает "Лайф".

"Не люблю золото. Правда", — сказала певица, отметив, что бриллианты ей не дарят и что она спокойно относится к драгоценностям.

Лобода также добавила, что ещё не заработала на свой самолёт.

"Ни колец, ни самолётов — ничего, ни бриллиантов", — сказала исполнительница.

Ведущий пошутил, что все деньги ушли на её пиджак, на что Лобода ответила: "На шоу".

Лобода сообщила, что осенью планирует дать в России два концерта на стадионах.

Ранее "Лайф" писал, что певица из-за роста популярности резко повысила цены на корпоративы.