Певица Слава откровенно рассказала о своей редкой болезни

Анастасия Сланевская (Слава) призналась, что с детства страдает дислексией. Она отметила, что в школе была предметом насмешек, а ее мать не замечала проблемы.

В эфире воскресной программы "Когда все дома" 27 января она рассказала, что из-за дислексии иногда приходилось отказываться от проектов, где нужно заучивать или читать большие тексты.

Еще с детства Слава испытывала трудности – переставляла местами слова и слоги,а также не могла сосредоточиться на чтении, сообщили в Cosmopolitan.

"В те годы с этой проблемой никто не сталкивался. Мне было сложно читать, я переставляла слоги, слова и не могла сосредоточиться. Тогда я думала, что ничего не смогу в этой жизни и жутко переживала по этому поводу", – вспомнила Анастасия.

О своей болезни певица узнала только в институте, когда прошла тесты и проконсультировалась с преподавателем. Ей посоветовали вслух читать классическую литературу и стараться запоминать речевые обороты.

Слава утверждает, что годы тренировок, конечно, не прошли зря. Она исправила речь, стала более уверенной, однако звезда к 38 годам всё еще не победила свой недуг. Теперь она читает все сценарии, чтобы убедиться, что сможет осилить текст.