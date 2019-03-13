Певица Валерия разделась на Мальдивах

Артистка опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала великолепную фигуру.

Певица Валерия не стала забрасывать Сеть обилием отпускных кадров. Оказывается, на время артистка и вовсе отказалась от интернета, о чем объявила поклонникам. По словам Валерии, она устроила себе "цифровой детокс". Впрочем, некоторые кадры с отдыха артистка все же обнародовала, пишет издание "Дни.ру".

Популярная исполнительница выложила снимки, на которых запечатлена в первые минуты на Мальдивах.



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"Как только прибыли на остров, попросила мужа уделить мне пять минут и сделать хоть какие-то фотографии на вилле. Под палящими лучами солнца сниматься не самый лучший вариант, поэтому просто бродила по территории в поисках лучшего освещения, а муж делал кадры. Хорошо, что так получилось – больше времени пофотографироваться не нашлось, что есть тоже замечательно – не до этого было, так как очень интересно отдыхали", – рассказала Валерия.



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Настоящий ажиотаж вызвали фотографии артистки в купальнике.