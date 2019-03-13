Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 13 Марта 2019
фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Певица Валерия разделась на Мальдивах

Загрузка...

Артистка опубликовала несколько фотографий, на которых продемонстрировала великолепную фигуру.

Певица Валерия не стала забрасывать Сеть обилием отпускных кадров. Оказывается, на время артистка и вовсе отказалась от интернета, о чем объявила поклонникам. По словам Валерии, она устроила себе "цифровой детокс". Впрочем, некоторые кадры с отдыха артистка все же обнародовала, пишет издание "Дни.ру".

Популярная исполнительница выложила снимки, на которых запечатлена в первые минуты на Мальдивах.


Instagram

"Как только прибыли на остров, попросила мужа уделить мне пять минут и сделать хоть какие-то фотографии на вилле. Под палящими лучами солнца сниматься не самый лучший вариант, поэтому просто бродила по территории в поисках лучшего освещения, а муж делал кадры. Хорошо, что так получилось – больше времени пофотографироваться не нашлось, что есть тоже замечательно – не до этого было, так как очень интересно отдыхали", – рассказала Валерия.


Instagram

Настоящий ажиотаж вызвали фотографии артистки в купальнике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sim22
2019-03-13 22:37:04
Во классно! Бабка 50 летняя разделась! Охренеть! Ха-ха-ха!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
07.03.2019, 14:07
"Люцифер" и "Краснопуз"

Аналитика

Сегодня 11:53
Капитал
Воздушные замки 2
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 4
Сегодня 10:08
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 10
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 09:29
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»