Певицу Долину "перекосило из-за пластики" (ФОТО)

Изменившаяся певица Лариса Долина вышла в свет.

Лариса Долина не могла пропустить свадьбу своей лучшей подруги — Лены Лениной. И хотя народная артистка редко выходит в свет, ради такого случая она сделала исключение, передает сайт 7days.ru.

Королева джаза пришла на банкет в белом, как у невесты, наряде с глубоким декольте. Внимание фанатов, впрочем, оказалось приковано не к вырезу костюма певицы, а к лицу Ларисы Александровны.

Долина, похоже, недавно снова прибегла к каким-то омолаживающим процедурам. 62-летняя исполнительница выглядела на празднике роскошно. Однако, как всегда, с этим оказались согласны не все поклонники певицы. Многие в Сети высказываются о внешнем виде Долиной довольно резко. Артистка очевидно победила в борьбе с возрастом, но, кажется, перестала быть похожа на себя. "Лицо перекосило из-за пластики!" — ругают исполнительницу. Но, может, это просто неудачный кадр?

Первые слухи, что Долина решилась на подтяжку лица появились в октябре прошло года. Вскоре она действительно стала выглядеть значительно моложе. В то же время, не исключено, что у неё изменился овал лица за счёт сброшенных лишних килограммов. Лариса Александровна сильно похудела за последние полгода. Как рассказывала сама исполнительница, ей пришлось взять продолжительный отпуск от занятий спортом из-за проблем с суставами. Это сразу же отразилось на её фигуре.

С прошлой весны она вернулась к тренировкам. Почти сразу стал заметен прогресс в борьбе Долиной с лишним весом. Уже в конце лета она хвасталась стройными ногами в коротких шортах, а сейчас почти полностью вернулась в форму.