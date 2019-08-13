ПФР разъяснил, как трудившиеся в 2018 году пенсионеры Карелии получат прибавку

Пенсионный фонд Карелии ответил на обращения граждан о сроках выплаты прибавки к страховой пенсии пенсионерам, работавшим в 2018 году.

Перерасчет был сделан для 66,2 тыс. человек в начале августа. Для этого не требовались заявления пенсионеров.

Большинство получит пенсию в увеличенном размере в привычные сроки в соответствии с графиком выплаты пенсии, вторая часть – порядка 3,5 тысяч петрозаводчан – в течение второй и третьей декад августа в зависимости от выбранной доставочной организации.

Далее выплата пенсии в увеличенном размере будет осуществляться всем жителям Карелии в соответствии с графиком выплаты.

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