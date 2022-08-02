Писатель из Карелии Новиков совершил вояж к белым медведям и моржам

Карельский писатель Дмитрий Новиков вернулся из экспедиции к Северному полюсу.
Писатель Дмитрий Новиков совершил путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы» на к Северный полюс. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский.
Путешествие стало наградой за победу во Всероссийской литературной арктической премии имени полярника и писателя Виталия Маслова. Жюри отметило роман «Голомяное пламя».
«Дмитрий, искренне надеюсь, что величественная Арктика, белые медведи, нерпы и моржи, а также купание в Северном Ледовитом океане зарядили энергией, послужили новым источником вдохновения! Ведь все мы ждем новых произведений!», — заявил Владимир Любарский, обращаясь к писателю Дмитрию Новикову.
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