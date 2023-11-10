Известный писатель Карелии и России отмечает день рождения

Дмитрий Новиков, отмеченный за свой роман поездкой на Северный полюс, 11 ноября отмечает день рождения.

В официальном паблике Национальной библиотеке республики сообщили о приятном событии и поздравили известного карельского писателя Дмитрия Новикова с днем рождения.

«Дмитрий Новиков, пожалуй, как никто другой в писательском сообществе нашей республики, обласкан известными и солидными литературными премиями», — рассказали специалисты учреждения.

Автору пожелали новых произведений, новых читателей и новых наград в самых разнообразных и необычных формах.

Например, в мае прошлого года наш земляк за свой исторический роман «Голомяное пламя» стал первым обладателем всероссийской арктической премии имени Виталия Маслова, учрежденной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и Союзом писателей России. Главным призом конкурса стала экспедиция на Северный полюс, рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки Карелии.