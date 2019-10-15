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Новости. Общество
17:40, 15 Октября 2019
фото: Дмитрий Новиков/ВКонтакте

Писатель из Карелии рассказал, как приготовить уху на камнях

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Финалист премии "Русский Букер" Дмитрий Новиков поделился рецептом поморской ухи "Воюксянка".

Своим ноу-хау карельский писатель поделился в соцсетях. Чтобы приготовить поморскую уху "Воюксянка", необходимо добыть в море рыбу. По словам Новикова, чем больше видов рыбы, тем лучше. Минимальный набор - треска, зубатка, камбала, селедка.

"Хорошо, если попался еще морской окунь, сиг, кумжа. Если же вдруг повезло с семгой - сказка ввосмерне. В самом разнузданном случае уха готовилась из девяти видов рыб", - пишет на своей странице в "ВКонтакте".

Свежую рыбу необходимо почистить, а затем крупными кусками отправить в воду, посолив и поперчив по вкусу. Лук добавляется в самом конце, после 10 минут варки.

"Из моря же достаются плоские камни, лежащие в воде и пахнущие далью и глубью. Камни солятся. На них крупными кусками выкладывается рыба. В бульон же мелко крошится тресковая печень или "воюкса". Варится пять минут. Для тех, кто страшится жирной жизни, в конце добавляется мелко порезанный щавель или "салАта", - рассказывает писатель.

Новиков предлагает есть рыбу руками с камней, пахнущих море. Бульон при этом можно пить из кружки.

"Вино в данном случае категорически не подходит. Водка не пьянит. Лишь "шило" дает душе ощущение шири. Пронзительно и мудро смотрим вдаль. Пляшем половецкие пляски. Радуемся тому, что всё не зря...", - заканчивает свой рассказ о "Воюксянке" Дмитрий Новиков.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-15 18:20:44
-Митя, у вас есть мечта?
-Я мечтаю бросить пить.
-Так бросьте.
-А как же жить без мечты?
новый
2019-10-15 18:00:27
Учитывая недозрелую икру и голову рыбы, занесенную в красную книгу, этому недоделанному писателю светит минимум 10 000 рублей штрафа. Кержаков, я правильно сказал ?
Гость
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