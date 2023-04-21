Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Потрясающий вид открывается с крыши первого дома нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ВИДЕО, ФОТО)
30.06.2023 15:15
Бригадир погиб на стройке в Карелии после роковой ошибки 68-летнего крановщика
02.07.2023 17:26
«Дань традиции»: врач оценил пользу грибов
Сегодня 00:10

Питерский теплоход испортил соревнования гребцов в Приладожье Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:05, 03 Июля 2023
фото: © Наталия Аленсер/ВК

Новости партнеров

Жители Сортавалы пожаловались в соцсети на капитана теплохода, который вышел на маршрут на старте соревнований гребцов.

В минувшую субботу, 1 июля, с 10.00 до 13.00 в заливе Ляпяярви в Сортавале проходило первенство района по академической гребле. Об этом на своей странице в соцсети сообщила горожанка Наталия Аленсер. 

«Для многих детей это были первые соревнования в жизни, - написала она. - И как раз в тот момент, когда одни команды младших спортсменов уже стартовали и стремительно двигались к финишу, а другой заезд начинающих гребцов двигался к старту, от своего причала начал движение теплоход «Валаамъ» С3-04-3 прямо на детей, невзирая на запрет выхода судов в залив на момент проведения соревнований».

По словам горожанки, только благодаря тренерам спортшколы, удалось оперативно убрать лодки с начинающими неопытными спортсменами с пути теплохода.

«Теплоход, принадлежащий санкт-петербургской организации 
сделал маневр, развернулся так, как ему было удобно, среди лодок маленьких детей. Эта выходка капитана судна не только перепугала родителей и финишировавших детей, но и сильно задержала начало старта следующего заезда юных спортсменов, которым пришлось долго балансировать на линии старта, чтобы не перевернуться, мокнуть под проливным дождем и мерзнуть, так как невозможно было стартовать, пока не пройдет сильная волна», - отметила Наталия Аленсер.

По ее словам, на все вопросы капитан судна ответил, что его лично никто не предупредил, что идут соревнования.

«Однако он не мог не знать, что идут соревнования, но для него бизнес важнее. Также капитан озвучил, что дети сами виноваты, что оказались у него на пути, так как у него расписание», - заявила жительница Сортавалы. 


 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
28.06.2023, 13:07
Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми
28.06.2023, 10:21
Названы два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.06.2023, 09:25
РЖД вернуло продажу билетов за 90 суток на несколько южных поездов
26.06.2023, 12:39
Появились подробности гибели подростка на карьере в Петрозаводске

Аналитика

30.06.2023 09:34
Тема недели
Общественники из Карелии помогают военным пройти обучение на операторов БПЛА в зоне спецоперации
В июне Комитет семей воинов Отечества Республики Карелия и благотворительный фонд «Живой город», занимающиеся поддержкой участников СВО и их семей, совместно с Мурманской областью запустили новый проект: прямо в зоне спецоперации бойцов учат эффективной работе с различными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Как родилась идея и в каком направлении ее планируют развивать, рассказала председатель карельского отделения Комитета Алена Олихейко.
Рядовой Любарский
23.06.2023 08:00
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
25.05.2023 17:03
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.