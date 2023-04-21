Питерский теплоход испортил соревнования гребцов в Приладожье Карелии (ВИДЕО)

Жители Сортавалы пожаловались в соцсети на капитана теплохода, который вышел на маршрут на старте соревнований гребцов.

В минувшую субботу, 1 июля, с 10.00 до 13.00 в заливе Ляпяярви в Сортавале проходило первенство района по академической гребле. Об этом на своей странице в соцсети сообщила горожанка Наталия Аленсер.



«Для многих детей это были первые соревнования в жизни, - написала она. - И как раз в тот момент, когда одни команды младших спортсменов уже стартовали и стремительно двигались к финишу, а другой заезд начинающих гребцов двигался к старту, от своего причала начал движение теплоход «Валаамъ» С3-04-3 прямо на детей, невзирая на запрет выхода судов в залив на момент проведения соревнований».



По словам горожанки, только благодаря тренерам спортшколы, удалось оперативно убрать лодки с начинающими неопытными спортсменами с пути теплохода.



«Теплоход, принадлежащий санкт-петербургской организации

сделал маневр, развернулся так, как ему было удобно, среди лодок маленьких детей. Эта выходка капитана судна не только перепугала родителей и финишировавших детей, но и сильно задержала начало старта следующего заезда юных спортсменов, которым пришлось долго балансировать на линии старта, чтобы не перевернуться, мокнуть под проливным дождем и мерзнуть, так как невозможно было стартовать, пока не пройдет сильная волна», - отметила Наталия Аленсер.



По ее словам, на все вопросы капитан судна ответил, что его лично никто не предупредил, что идут соревнования.



«Однако он не мог не знать, что идут соревнования, но для него бизнес важнее. Также капитан озвучил, что дети сами виноваты, что оказались у него на пути, так как у него расписание», - заявила жительница Сортавалы.





