Пьяному дебоширу из Карелии вызвали скорую помощь

Сотрудники Костомукшского отдела вневедомственной охраны задержали пьяного мужчину, разгромившего бар, и передали врачам, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на минувшую субботу сигнал тревоги поступил из бара, расположенного в Костомукше на улице Калевалы. На месте сотрудники группы задержания обнаружили следы погрома: поврежденная мебель, битая посуда.

Администратор указала на человека в возрасте за пятьдесят, который по внешним признакам был сильно пьян. Он не только не мог внятно говорить, но был не в состоянии даже передвигаться, не падая, – при этом проявлял агрессию.

Установив личность и опросив работников заведения, сотрудники задержали нарушителя, но передали его не полицейским, а бригаде скорой помощи, которую пришлось вызвать, поскольку излишек спиртного не заставил долго ждать последствий.

О ситуации доложено в дежурную часть полиции. Ущерб, причинённый бару, устанавливается.