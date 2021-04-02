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Пьяный и без прав: задержанного в Карелии водителя отправят за решетку

Новости. Общество
14:04, 03 Апреля 2021
фото: ГИБДД Карелии
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Инспекторы ДПС в Сегежском районе Карелии отстранили от управления автомобилем Renault мужчину без водительских прав и в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Нарушителем оказался 59-летний житель посёлка Надвоицы. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Как пояснили в ГИБДД, такое наказание предусмотрено в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным такого права).

В лучшем случае он может отделаться штрафом размере 30 тысяч рублей.

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