Пьяный и без прав: задержанного в Карелии водителя отправят за решетку

Инспекторы ДПС в Сегежском районе Карелии отстранили от управления автомобилем Renault мужчину без водительских прав и в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Нарушителем оказался 59-летний житель посёлка Надвоицы. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Как пояснили в ГИБДД, такое наказание предусмотрено в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным такого права).

В лучшем случае он может отделаться штрафом размере 30 тысяч рублей.