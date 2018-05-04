Пьяный мужчина в Карелии из-за ссоры с женой бросил об пол трехлетнего сына

В Беломорске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении насильственных действий своему сыну, сообщает СУСК по Карелии.

По информации ведомства, 33-летнему беломорчанину предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений).

По версии следствия, ночью 13 марта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где устроил скандал с женой.

В ходе ссоры он взял из кроватки трехлетнего спящего сына и бросил на пол. В результате ребенок ударился головой, получил телесные повреждения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.