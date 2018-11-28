Пьяный петрозаводчанин избил двух прохожих

В полицию Петрозаводска обратился мужчина, ставший свидетелем конфликта на Октябрьском проспекте, сообщили в МВД Карелии.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы, задержал предполагаемого подозреваемого и доставил его в отдел. В ходе разбирательств участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 18-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на двоих незнакомых мужчин и нанес побои этим гражданам 1982 и 1987 года рождения.

На нападавшего завели уголовное дело. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.