Пьяный петрозаводчанин избил двух прохожих

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В полицию Петрозаводска обратился мужчина, ставший свидетелем конфликта на Октябрьском проспекте, сообщили в МВД Карелии.
На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы, задержал предполагаемого подозреваемого и доставил его в отдел. В ходе разбирательств участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего.
По версии следствия, 18-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на двоих незнакомых мужчин и нанес побои этим гражданам 1982 и 1987 года рождения.
На нападавшего завели уголовное дело. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.
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