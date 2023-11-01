Пьяный сегежанин добрался до Прионежья, чтобы лишить дачницу любимого внедорожника

Правоохранительные органы Прионежского района решают вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.

В полицию Прионежского района поступило сообщение об угоне машины с дачного участка в районе поселка Шуя.

Заявительницей оказалась жительница Петрозаводска. Она рассказала, что несколько дней назад муж на ее внедорожнике уехал на дачу и перестал отвечать на звонки.



Взволнованная женщина приехала на дачу, где нашла супруга, но не обнаружила машины. Только что проснувшийся 48-летний мужчина не смог объяснить, что произошло. Супруге пришлось вызвать полицию.

Выяснилось, что потерпевший недавно познакомился с жителем Сегежи и позвал его к себе. Они успели съездить в город за едой и напитками, а затем вернулись. На утро ни машины, ни знакомого не было.

Сотрудники уголовного розыска направили ориентировку, в которой указали приметы угнанной машины.

Час спустя в Кондопоге иномарку остановил местный участковый. Водитель был пьян и без прав, уверял, что хозяин разрешил воспользоваться его автомобилем.

В отделе полиции сегежанин признался, что поехал в родной город. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегежанину может грозить до пяти лет колонии, сообщили в МВД Карелии.