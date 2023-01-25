Пьяный житель Петрозаводска угрожал избить директора кафе

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали агрессивного посетителя кафе.

Вечером 4 февраля сотрудники одного из кафе Петрозаводска нажали тревожную кнопку. Директор заведения сообщила, что пьяный молодой человек угрожал ее избить.



Ранее днем тревожная сигнализация сработала гипермаркете карельской столицы. По словам охранника, неизвестный пронес мимо кассы алкоголь и молочку.



Нарушителем оказался 37-летний житель Пудожского района. Позднее росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в этот же гипермаркет.



Выяснилось, что несовершеннолетний вынес товар без оплаты. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей. Всех задержанных передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.