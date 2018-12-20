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Новости. Общество
19:40, 20 Декабря 2018
фото: Instagram

Пятые роды Марии Порошиной обойдутся почти в 800 тысяч рублей

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Актриса собирается стать мамой в пятый раз. По некоторым данным, Мария Порошина будет рожать в элитном перинатальном центре, где клиентами были и многие другие звезды.

Актриса ждет пятого ребенка. У звезды кино уже растут четыре дочери. Еще в начале беременности Мария развелась с мужем Ильей Древновым. Поговаривали, что именно она содержала всю их семью, так как у нее было гораздо больше предложений о съемках и работе в театре.

Сейчас неизвестно, кто отец будущего ребенка. Некоторые полагают, что Мария беременна от иностранца, пишет StarHit.  Ранее отцом малыша, которого вынашивает звезда, считали ее коллегу Ярослава Бойко.

Известно, что малыш появится на свет в том же перинатальном центре, что и предыдущие дети Марии. Специалисты внимательно подходят ко всему процессу, но роды обходятся примерно в 780 тысяч рублей.

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