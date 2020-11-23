Планируется резкое сокращение финансирования госпрограмм социального блока в Карелии

Бюджетные ассигнования на госпрограммы здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры и другие направления соцсферы в Карелии в 2021 году планируется сократить примерно на 40%.

Это следует из проекта бюджета Карелии на следующий год.

Согласно документу, расходы на социальный блок госпрограмм по итогам 2020 года почти достигнет 43 млрд рублей, а в 2021 году сократится до 25,9 млрд рублей. Финансирование госпрограммы "Развитие здравоохранения", согласно проекту, уменьшится с 12 млрд до 8,4 млрд рублей, "Развитие образования" – с 14,6 млрд до 11,6 млрд, "Совершенствование социальной защиты граждан" – с 11, 6 млрд до 8,3 млрд. Какие еще госпрограммы могут пойти под "нож", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".