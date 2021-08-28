Планируется установка светофора на выезде из Петрозаводска, где часто происходят ДТП

Администрация Петрозаводска приняла решение установить светофор на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе на выезде из города.

Об этом сообщил сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, на этом перекрестке часто происходят аварии. По всем критериям этот участок считается «место концентрации ДТП».

«Для принципиального, фундаментального решения проблемы в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на установку светофорного объекта на данном участке дороги, который будет реализован в следующем году», — сказал начальник Управления.