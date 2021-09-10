Планируется увеличение числа рабочих мест в сфере торговли в Карелии

Увеличить численность персонала в четвертом квартале 2021 года собираются 11% организаций розничной торговли в Карелии.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей предприятий.

Большинство опрошенных прогнозируют рост продаж и оборота, а каждая четвертая торговая фирма собирается расширять ассортимент товаров.

Тем не менее, среди ритейлеров выросло число тех, кто ожидает ухудшения ситуации в отрасли к концу года. Их доля составила 7,7% от общего числа респондентов — вдвое больше, чем во время предыдущего опроса.