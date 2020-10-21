Планы объединения поселений Муезерского района Карелии в муниципальный округ не находят особой поддержки у населения

Большинство участников публичных слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома высказались против объединения.

Начавшиеся публичные слушания в Муезерском районе Карелии по объединению поселений в единый муниципальный округ показали, что эта инициатива районной администрации не пользуется особой поддержкой у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга. Правда, как утверждают жители Пенинги, многие из них узнали о том, что в поселке проводятся слушания, после того, как они состоялись. Днем 22 октября свое мнение об объединении поселений должны высказать жители села Реболы.

Напомним, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

Читайте подробнее в статье "Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться".