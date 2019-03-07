Плата за жилье в Костомукше втрое превысила среднюю по Карелии

Размер платы за наем муниципального жилья в Костомукше в начале марта вырос на 1,1%.

Согласно официальной статистике, плата за жилье для жильцов муниципальных квартир в Костомукше выросла до 34 рублей 44 копеек за кв м общей площади.

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