Плату за посещение особо охраняемых природных объектов повысили в Карелии

Полученные средства будут пойдут на обустройство новых экологических троп.

Жителей и гостей республики предупредили о повышении платы за посещение особо охраняемых природных территорий. Информацию об этом сообщили в паблике Дирекция особо охраняемых природных территорий.

Согласно постановлению правительства Карелии, с 1 января 2025 года плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия будет составлять 200 рублей.

Это изменение коснется всех туристов, не входящих в перечень льготных категорий, которые решили посетить следующие ООПТ:



Памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район).

Заказник «Кузова» (Кемский район).

Заказник «Ладожское побережье» (Олонецкий район).

Заказник «Полярный круг» (Лоухский район).

Заказник «Толвоярви» (Суоярвский район).

Заказник «Сорокский» (Беломорский район).

Заказник «Керетский» (Лоухский район).

Памятник природы «Хитоостров» (Лоухский район).

Памятник природы «Куми-порог» (Калевальский район).

Природный парк «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район).

Заказник «Муромский» (Пудожский район).

Плату за посещение особо охраняемых объектов направят на создание комфортных условий для посетителей, поддержание и улучшение уже существующей инфраструктуры.

Полученные средства будут пойдут на обустройство новых экологических троп, оборудование стоянок и мест для отдыха, а также на решение проблем с незаконным складированием отходов. Кроме того, за несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 000 до 500 000 тысяч рублей, отметили в ведомстве.