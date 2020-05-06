За одну минуту украсили к 9 мая площадь Кирова в Петрозаводске (ВИДЕО)

Фотограф "Столицы на Онего" создал минутный видеоролик о том, как площадь Кирова украшают к 9 мая.

Подрядчик продолжает украшать карельскую столицу к 9 мая. В год 75-летия Великой Победы и пятилетия присвоения Петрозаводску почётного звания "Города воинской славы" на улицах и общественных территориях устанавливаются консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, развешиваются гирлянды.

Монтаж украшений идет в разных районах города. Всего на улицах Петрозаводска появится более 150 декоративных консолей, более сотни флагов, флажковые гирлянды и прочие конструкции, сообщили в администрации Петтрозаводска.

Фотограф "Столицы на Онего" смонтировал минутный видеоролик, как площадь Кирова украшают к 9 мая.