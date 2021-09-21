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Пловцы из Петрозаводска завоевали полный комплект медалей на чемпионате Северо-Запада

Новости. Спорт
14:48, 22 Сентября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Первый день Чемпионата и Первенства Северо-Запада России по плаванию принес воспитанникам Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска сразу четыре медали.

Об этом сообщили в администрации города.

Мастер спорта Аркадий Дорофеев стал чемпионом на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Кандидат в мастера спорта Эрик Малки выиграл «серебро» среди юношей на дистанции 100 метров на спине.

На этой же дистанции Александр Торопов завоевал «бронзу» и занял третье место на дистанции 200 метров вольным стилем.

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