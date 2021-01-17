Пневмония стала причиной госпитализации 20 жителей Карелии за сутки

В Карелии за минувшие сутки 20 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4202 пациента, 108 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
20 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.
За минувший день смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 282 человек в Карелии за сутки.
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