Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40
Режим ЧС введен еще в одном районе Карелии 9
17.01.2021 12:03
Райцентр Карелии, где произошла авария на водопроводе, стал замерзать из-за несознательных горожан 27
17.01.2021 14:15
"Легковушка" влетела в автомобиль скорой помощи на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
17.01.2021 18:15
Эпидемиолог рассказал, как будет протекать эпидемия коронавируса в Карелии в 2021 году
17.01.2021 15:34

Пневмония стала причиной госпитализации 20 жителей Карелии за сутки

Новости. Общество
09:11, 18 Января 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Загрузка...

В Карелии за минувшие сутки 20 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4202 пациента, 108 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

20 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

За минувший день смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 282 человек в Карелии за сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его
15.01.2021, 14:53
Шесть волков терроризируют жителей района в Карелии

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»