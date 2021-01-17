Коронавирус обнаружен у 282 человек в Карелии за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе жителей республики, зараженных COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 282 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Выздоровели еще 319 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5256,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2431,5 случая, по Северо-Западу – 4142,1.