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Коронавирус обнаружен у 282 человек в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:07, 18 Января 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о числе жителей республики, зараженных COVID-19.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 282 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 49 имеют симптомы средней тяжести, 6 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Выздоровели еще 319 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5256,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2431,5 случая, по Северо-Западу – 4142,1.

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